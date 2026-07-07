A guarda-redes Beatriz Carvalho deixou o Benfica e reforçou o FC Porto, integrando plantel que prepara a estreia na Liga feminina. A guardiã de 17 anos iniciou a formação no Lusitânia de Lourosa, representando Cortegaça e Feirense antes de vestir as cores do Benfica.

Em 2023/24, na época de estreia pelas águias, Beatriz Carvalho sagrou-se campeã do Nacional de Juniores. Na época seguinte integrou a equipa B do Benfica.

No FC Porto, Beatriz Carvalho vai envergar o número 25. Conta com 21 internacionalizações jovens por Portugal, entre os sub-15 e os sub-19.

Neste mercado de transferências, além da guarda-redes, o FC Porto já contratou Morgan Stone, Maria Inês Nogueira e Daniela Santos.

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