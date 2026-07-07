FC Porto: Beatriz Carvalho deixa o Benfica e reforça a baliza
Guarda-redes de 17 anos integrou a equipa B das águias a partir de 2024
Guarda-redes de 17 anos integrou a equipa B das águias a partir de 2024
A guarda-redes Beatriz Carvalho deixou o Benfica e reforçou o FC Porto, integrando plantel que prepara a estreia na Liga feminina. A guardiã de 17 anos iniciou a formação no Lusitânia de Lourosa, representando Cortegaça e Feirense antes de vestir as cores do Benfica.
Em 2023/24, na época de estreia pelas águias, Beatriz Carvalho sagrou-se campeã do Nacional de Juniores. Na época seguinte integrou a equipa B do Benfica.
No FC Porto, Beatriz Carvalho vai envergar o número 25. Conta com 21 internacionalizações jovens por Portugal, entre os sub-15 e os sub-19.
Neste mercado de transferências, além da guarda-redes, o FC Porto já contratou Morgan Stone, Maria Inês Nogueira e Daniela Santos.
Acompanhe as novidades do mercado de transferências.
“Fico muito contente por poder representar o Clube do meu coração” 🎙 Beatriz Carvalho pic.twitter.com/9Kkx3OC33R— FC Porto (@FCPorto) July 7, 2026