FC Porto inscreve Terem Moffi e Seko Fofana na Liga
Arouca reforça ataque em Inglaterra, AVS contrata ex-Aston Villa e Santa Clara recruta no Brasil. Rio Ave contrata Buta para a defesa
A Liga Portugal divulgou às 14 horas desta segunda-feira os contratos rececionados até às 12h30, a propósito do último dia da janela de transferências de inverno. Nesta extensa lista é possível confirmar a inscrição de Moffi no FC Porto, o que faz do avançado opção para a visita ao Casa Pia, na noite desta segunda-feira (20h45).
Quanto a Seko Fofana, o médio está também inscrito pelos dragões, mas é opção remota para o jogo em Rio Maior, até porque ainda não treinou com o plantel às ordens de Francesco Farioli.
Na lista divulgada pela Liga Portugal consta o nome de Leonardo Buta, defesa esquerdo que deixa o Eibar – onde estava cedido pela Udinese – e reforça o Rio Ave. O lateral formado no Sp. Braga já representou Gil Vicente (2023/24) e Moreirense (2024/25).
Quanto ao Arouca, os “Lobos” contrataram o avançado Fally Mayulu a título definitivo, proveniente do Bristol City, com contrato até junho de 2029. O francês de 23 anos, formado entre Lens e Wolfsburgo, não fez qualquer golo em 11 jogos nesta época.
Entretanto, nos Açores, o Santa Clara garantiu a contratação do central Henzo Santos, jovem brasileiro de 18 anos que estava ligado à formação do Grémio.
Por último, o AVS inscreveu o avançado Andre Jay Green, inglês de 27 anos e ex-Aston Villa, onde realizou formação. O ponta de lança – também apto para jogar a extremo direito – fez uma assistência em 12 jogos nesta época, ao serviço dos gregos do Panserraikos.
Consulte a restante lista divulgada pela Liga Portugal às 14h.
Ennio Sylvain Van der Gouw - Rio Ave Futebol Clube - Futebol, SAD - Transferência Internacional.
Rodrigo Moura do Nascimento - Casa Pia Atlético Clube - Futebol, SDUQ, Lda. - Cedência Temporária.
Eduardo dos Santos Haesler - CFEA - Club Football Estrela, SAD - Transferência Internacional.
Doque Seydou Fofana - Santa Clara Açores - Futebol, SAD - Transferência Internacional (Júnior).
Evertow Vaz Pereira da Silva - Santa Clara Açores - Futebol, SAD - Transferência Internacional (Júnior).
Juyoung Park - Futebol Clube de Paços de Ferreira, SDUQ, Lda. - Transferência Internacional (Júnior).
Hugo Dutra Chagas - CFEA - Club Football Estrela, SAD - Transferência Internacional.
Rafael Vilaça Dias - Futebol Clube de Paços de Ferreira, SDUQ, Lda. - Transferência Nacional (Júnior).
Matthew Tejiri Gbomadu - CFEA - Club Football Estrela, SAD - Transferência Internacional.
Manuel Maria Torres Teixeira - Gil Vicente Futebol Clube - Futebol, SDUQ, Lda. - Revalidação (Júnior).
João Marcos Lima Candido - Clube Desportivo Feirense - Futebol, SAD - Transferência Internacional.
Pedro Sandro Baldé Sanca - Gil Vicente Futebol Clube - Futebol, SDUQ, Lda. - Transferência Internacional.