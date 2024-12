Chegou ao fim o vínculo de três anos de David Luiz ao Flamengo. Ao cabo de 132 jogos, e quatro golos, o defesa central, de 37 anos, não viu o contrato renovado.

«Agradecemos imensamente ao atleta pela dedicação, profissionalismo e títulos com o nosso Manto Sagrado. Desejamos sorte e muito sucesso nos novos passos da carreira. Obrigado, David Luiz! Você faz parte da história do Mengão!», lê-se na publicação do clube, neste domingo.

Formado pelo São Paulo e Vitória, David Luiz abriu as portas da Europa pelo Benfica, em 2006/07. Seguiram-se passagens por Chelsea, PSG, Arsenal e Flamengo. Como tal, o currículo do brasileiro está recheado com Libertadores (2022), Liga dos Campeões (2012), Liga Europa (2013 e 2019), Liga portuguesa, Ligue 1, Premier League, entre outros títulos.

Pelo Brasil, David Luiz conquistou a Taça das Confederações, em 2013.

Ao serviço do Flamengo, o defesa central conquistou a Libertadores e a Taça do Brasil (2022 e 2024).