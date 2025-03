O médio João Pedro está impedido de representar o Felgueiras, uma vez que os romenos do UTA Arad garantem que o português ainda tem contrato.

«A contratação do atleta João Pedro Almeida Machado, nos termos anunciados, não pode ser concluída devido ao facto de o anterior clube ter dado conta às instâncias desportivas de que o jogador ainda mantinha um vínculo laboral, facto que até então era do desconhecimento do FC Felgueiras SAD. Nunca foi, nem será, intenção prejudicar clubes ou sociedades terceiras», explica o 12.º classificado da II Liga.

O experiente médio, de 31 anos, formado no Vitória de Guimarães, foi anunciado como reforço no último dia de mercado de inverno, depois de alegadamente ter acordado a rescisão com o UTA Arad.