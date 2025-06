Ricardo Vieira – Robinho no futebol – estava de malas aviadas para rumar ao Hapoel Haifa, de Israel. Todavia, a guerra no Médio Oriente obrigou o extremo, de 27 anos, a repensar o próximo passo na carreira. Como tal, na manhã desta terça-feira, a empresa que representa Robinho fez um ponto de situação.

«Apesar de termos chegado a acordo para a transferência, as condições da região levaram-nos, em conjunto com o jogador e a sua família, a rever a decisão. (…) Perante o agravamento do contexto geopolítico, considerámos prioritário salvaguardar a segurança e o bem-estar.»

«O Robinho volta, assim, a estar disponível no mercado, totalmente preparado e motivado para integrar um projeto ambicioso e competitivo», lê-se, em comunicado.

Em 2024/25, Robinho fez cinco golos e uma assistência em 17 jogos pelo Penafiel. A melhor campanha por este emblema – que representou entre 2021 e 2025 – aconteceu há um ano, com oito golos e três assistências em 33 partidas.

Formado entre Sporting e Linda-a-Velha, o avançado despontou nos sub-23 da B SAD entre 2018 e 2020.