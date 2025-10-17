Integrado nos veteranos do FC Porto depois de terminar a carreira profissional em 2020, ao serviço do Portimonense, Jackson Martínez poderá regressar à competição pela porta do Cesarense, na principal divisão do futebol distrital de Aveiro.

O Maisfutebol sabe que a relação de amizade entre o avançado colombiano de 39 anos e o treinador Paulo Assunção pode culminar no acordo. O timoneiro dos cesarenses identificou várias lacunas e tem autorização para contratar, ainda que a vontade do brasileiro esbarre na relutância de Jackson Martínez. O nosso jornal sabe que Paulo Assunção vai tomar uma decisão a este propósito até ao início da próxima semana.

Nesta fase, o acordo está dependente do “sim” do avançado colombiano.

O Cesarense ocupa o 14.º lugar da principal divisão do futebol distrital de Aveiro, com cinco pontos, dois de diferença para a zona de despromoção automática. No topo estão Ovarense e Fiães com 16 pontos. No domingo, às 15h30, o Cesarense recebe o Pampilhosa (16.º).

Em três jogos ao leme, Paulo Assunção – de 45 anos – leva uma vitória, um empate e uma derrota, na segunda experiência enquanto treinador numa equipa principal. Antes, em 2021/22, orientou o Pedroso em 11 encontros.

Quanto a Jackson Martínez, o “Cha Cha Cha” deixou marca no FC Porto, emblema no qual aplicou 92 golos e nove assistências em 136 jogos, entre 2012 e 2015. Numa carreira com passagens por Espanha (Atlético de Madrid) e China, o ponta de lança registou 12 golos e uma assistência em 54 jogos pelo Portimonense. Todavia, as lesões no joelho obrigaram a encerrar a carreira de jogador profissional.