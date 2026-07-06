Outrora apontado à elite europeia, Sébastien Haller rumou aos japoneses do Hiroshima, depois de um golo e quatro assistências em 33 jogos pelo Utrecht. Por isso, o internacional pela Costa do Marfim não foi convocado para o Mundial 2026.

Formado no Auxerre, o ponta de lança despontou entre Utrecht e Frankfurt, reforçando o West Ham em 2019. Até 2024 também passou por Ajax e Dortmund, entrando depois na fase descendente com empréstimos a Leganés e Utrecht.

Aos 32 anos, o avançado ruma ao Hiroshima, que na última época conquistou a Supertaça e Taça da Liga do Japão, além de terminar o campeonato no quarto lugar.

Acompanhe as principais novidades do mercado de transferências.