Japão: Haller deixa Europa e reforça ataque do Hiroshima
Internacional pela Costa do Marfim ficou fora do Mundial 2026
Internacional pela Costa do Marfim ficou fora do Mundial 2026
Outrora apontado à elite europeia, Sébastien Haller rumou aos japoneses do Hiroshima, depois de um golo e quatro assistências em 33 jogos pelo Utrecht. Por isso, o internacional pela Costa do Marfim não foi convocado para o Mundial 2026.
Formado no Auxerre, o ponta de lança despontou entre Utrecht e Frankfurt, reforçando o West Ham em 2019. Até 2024 também passou por Ajax e Dortmund, entrando depois na fase descendente com empréstimos a Leganés e Utrecht.
Aos 32 anos, o avançado ruma ao Hiroshima, que na última época conquistou a Supertaça e Taça da Liga do Japão, além de terminar o campeonato no quarto lugar.
Acompanhe as principais novidades do mercado de transferências.
𝑾𝒆𝒍𝒄𝒐𝒎𝒆 𝒕𝒐 𝑯𝒊𝒓𝒐𝒔𝒉𝒊𝒎𝒂🏹— サンフレッチェ広島【公式】 (@sanfrecce_SFC) July 6, 2026
FCユトレヒト（オランダ）所属の#セバスティアン・アレー 選手が、
2026/27シーズンより、
完全移籍で加入することが決定いたしました✨
「皆さん、こんにちは。
サンフレッチェ広島に加入できることを大変嬉しく、そして感謝しています。…」… pic.twitter.com/0DGgxUd7RA