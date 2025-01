João Félix permanece no radar do Aston Villa. Sem espaço no Chelsea – com sete golos e duas assistências em 20 jogos – o avançado português, de 25 anos, é desejado por Unai Emery, treinador do Aston Villa.

Na noite desta quinta-feira, Monchi, diretor desportivo deste emblema, não fintou a questão.

«Dentro dos nomes que interessam a Unai Emery, tanto Marco Asensio [ex-Real Madrid] como João Félix são jogadores que agradam. No verão tentámos a contratação do Asensio, mas decidiu rumar ao PSG. E estivemos sempre interessados no Félix, até estivemos perto do acordo no verão, mas foi incluído num negócio do Chelsea com o Atlético de Madrid.»

«Ainda assim, não são contratações fáceis, um pelo peso salarial, o outro pelo custo [da transferência]», referiu, em entrevista ao programa «El Partidazo».

O Aston Villa ocupa a 8.ª posição da Premier League e está apurado para os «oitavos» da Liga dos Campeões. Por sua vez, o Chelsea está nos «oitavos» da Liga Conferência e é 6.º no campeonato inglês.

