Kylian Mbappé continua com o futuro em aberto, terminando contrato com o PSG em junho. Associado ao Liverpool nos últimos dias, e ao Real Madrid nos últimos anos, o avançado lembra que é dono e senhor do próprio rumo.

«Não tomei nenhuma decisão. Ninguém fala da minha situação dentro do clube. Temos um acordo com o presidente Al Khelaifi e, seja qual for a decisão [no verão], todas as partes estão salvaguardadas», explicou, após a conquista da Supertaça de França.

Sobre os planos desportivos dos parisienses para esta época, Mbappé apontou a novas conquistas, garantiu estar motivado e rematou: «O foco está na equipa, não na minha situação. A serenidade do clube para os desafios que virão é importante. O resto é secundário.»

Questionado sobre a saída de Messi para a MLS, o astro francês lamentou a escolha do argentino.

«Sente-se sempre falta de jogar com Messi. Para um avançado como eu, que gosta de procurar os espaços, com ele podes ter bola. Era um luxo», concluiu.