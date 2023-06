O mercado de transferências ainda não abriu oficialmente, mas os clubes já começam a compor os plantéis para a próxima temporada, com entradas e saídas de jogadores.

Um dia depois de ter erguido o troféu da Liga dos Campeões como capitão do Manchester City, Ilkay Gundogan é apontado ao Al Ittihad, clube árabe treinado por Nuno Espírito Santo, que já contratou Benzema.

Em final de contrato com os ingleses, o médio alemão estava há vários meses no radar do Barcelona, mas pode afinal rumar à Arábia Saudita.

Também neste domingo, os nomes de Bellerín e de João Palhinha estão a fazer mexer o mercado.

O Maisfutebol reúne todas as informações numa só timeline, em constante atualização.

ACOMPANHE TODAS AS MOVIMENTAÇÕES DO MERCADO DE TRANSFERÊNCIAS