O mercado de transferências ainda não abriu oficialmente, mas os clubes já começam a compor os plantéis para a próxima temporada, com entradas e saídas de jogadores.

Este sábado, Bernardo Silva volta a ser notícia em França, dado o alegado interesse do Paris Saint-Germain em garantir a sua contratação junto do Manchester City, para preencher a vaga deixada por Lionel Messi.

João Moutinho é um dos últimos nomes colocados na rota do mercado saudita, neste caso do Al Ittihad, de Nuno Espírito Santo, que quer voltar a trabalhar com o médio.

No que toca a treinadores, Armando Evangelista prepara-se para juntar-se à comitiva lusa no Brasileirão e a saída de Carlos Carvalhal do Celta de Vigo foi oficializada.

Em Espanha, Barcelona tenta recrutar no Bayern Munique.

O Maisfutebol reúne todas as informações numa só timeline, em constante atualização.

