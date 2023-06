O mercado de transferências começa a aquecer e há vários portugueses envolvidos em rumores e negócios já consumados. Esta quinta-feira, o diário Sport, da Catalunha, faz capa com João Palhinha e Florentino.

Segundo a publicação, o Barcelona procura um substituto para Sergio Busquets e portugueses, sugeridos por Deco, já foram sondados. A publicação refere ainda que as contratações não seriam fáceis de consumar, até porque o Fulham pede cerca de 50 milhões pelo jogador de 27 anos e o futebolista do Benfica deverá custar cerca de 40 milhões, embora este último ficasse encantado com a oportunidade de jogar nos blaugrana.

Ainda relativamente aos portugueses, Jorge Mendes terá oferecido Rúben Neves ao Arsenal.

De Inglaterra, chegam informações que dão conta da saída do Manchester United da luta por Harry Kane, mas a imprensa italiana aponta que os red devils vão em busca do novo Haaland.

Por seu turno, o Real Madrid deu uma nega ao Liverpool por Fede Valverde, enquanto o Barcelona prepara a contratação de uma promessa brasileira e Griezmann pode deixar o Atlético por 25 milhões de euros.

Quanto ao futebol nacional, Alexander Bah afastou os rumores que o ligam ao Barcelona e garantiu que vai continuar no Benfica, enquanto o empresário do Rafa abordou a possível renovação de contrato do avançado dos encarnados.

Nota ainda para Ricardo Soares, oficializado na China.

O Maisfutebol reúne todas as informações e rumores, em constante atualização.

