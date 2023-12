A imprensa imprensa italiana adianta que a Roma pretende terminar o empréstimo de Renato Sanches. Os giallorossi consideram que o médio luso tem estado aquém das expectativas, sobretudo por causa das constantes lesões. Jorge Mendes já estará à procura de um novo destino para o jogador que está cedido pelo PSG.

As últimas indicações no mercado de transferências dão conta de que o Manchester City já assegurou a contratação da promessa argentina Claudio Echeverri, do River Plate.

Segundo a imprensa inglesa, o Arsenal tem alvos para reforçar a defesa e, em Itália, o Milan terá objetivos definidos para o ataque.

Quanto a oficializações, Gustavo Scarpa foi apresentado no Atlético Mineiro.

