O sábado acordou agitado no mundo das transferências, com várias novidades prontas a acontecer. De Espanha, por exemplo, chega a notícia de que o Valencia está a negociar a contratação de Ivan Jaime por empréstimo do Famalicão.

Já do Brasil chega a notícia de que Slimani pode ser reforço do Coritiba, enquanto em Inglaterra é o Chelsea que mais ocupa as notícias: o clube londrino pode ter encontrado o substituto do guarda-redes Kepa, ao mesmo tempo que prepara-se para deixar sair Hakim Ziyech.

Faltam cerca de duas semanas para o fecho do mercado, pelo que esta é a altura de acelerar processos. Fique por aí, porque muito mais deve acontecer este sábado.

