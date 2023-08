Começou a penúltima semana do período aberto para transferências e o mercado arrancou agitado, como seria de esperar. No Benfica, por exemplo, a notícia é Vlachodimos. O futuro do guarda-redes está em aberto e Fabrizio Romano garante que o grego é pretendido pelo Manchester United, para ocupar a vaga de suplente no clube.

O ex-sportinguista Slimani foi anunciado como reforço do Coritiba, da Série A do Brasileirão, e o português Jota é notícia na imprensa saudita por poder estar de saída do Al Ittihad, de Nuno Espírito Santo. Ele que foi contratado há menos de um mês por uma verba de 30 milhões de euros, mas ainda não conseguiu ser titular e está a ocupar uma vaga de estrangeiro.

Esta segunda-feira há muito mais a acontecer, inclusivamente negócios fechados. O Barcelona, por exxemplo, já anunciou um deles.

Acompanhe aqui todas as movimentações do mercado de transferências.