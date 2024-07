Henrique Araújo é o oitavo reforço do Arouca para a nova temporada. Como avançou o Maisfutebol na quarta-feira, o avançado, de 22 anos, segue para o terceiro empréstimo, após passagens por Watford – na II Liga inglesa – e Famalicão. No total de época e meia longe de Lisboa, o ponta de lança acumulou 29 partidas, mas apenas uma assistência.

De acordo com uma nota publicada esta quinta-feira pelo Benfica, o madeirense será cedido até ao término da temporada, mas sem opção de compra.

Natural do Funchal, Henrique Araújo despontou na formação do Andorinha e do Marítimo, antes de assinar pelo Benfica, em 2018. Nos últimos anos de formação, o ponta de lança contribuiu para a conquista da Youth League, em 2022.

Nessa época, Henrique Araújo fez a estreia pela equipa principal das águias, acumulando seis jogos e três golos. Na temporada seguinte, já sob ordens de Roger Schmidt, o avançado somou 14 jogos e dois golos, mas seguiu para o Watford em janeiro de 2023.

Jovem internacional por Portugal, acumulou quatro jogos no Europeu sub-21 de 2023. Nos escalões de formação, disputou 29 partidas e assinou 13 golos.

AO MINUTO: acompanhe todas as novidades do mercado de transferências.

A alcateia de Gonzalo García continua a crescer. A Henrique Araújo junta-se Chico Lamba, Nico Mantl, Pablo Gozálbez, Tiago Esgaio, Alex Pinto, Jose Fontán e Taichi Fukui.

(Artigo atualizado)