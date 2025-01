Enzo Pérez está de regresso ao River Plate, dois anos depois de interromper um ciclo de seis anos.

Aos 38 anos, o médio ex-Benfica prepara-se para a segunda passagem pelo histórico emblema argentino, numa carreira que também conta com capítulos por Godoy Cruz, Estudiantes, Benfica e Valência.

Por isso, o currículo de Enzo Pérez conta com 20 títulos, entre os quais a Libertadores (2009 e 2018), a Recopa Sul-Americana (2019), Liga argentina (2021 e 2023), Taça da Argentina (2017 e 2019), Liga portuguesa (2013/14 e 2014/15) e Taça de Portugal (2013/14).

Na mais recente edição do campeonato o River Plate terminou no 5.º posto, a oito pontos do Vélez Sarsfield.