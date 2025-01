Conforme avançado pelo Maisfutebol na manhã desta quinta-feira, Iuri Medeiros rumou a Israel para reforçar o Hapoel Beer Sheva, líder da Liga e apurado para os «quartos» da Taça.

O extremo direito, de 30 anos, assinou por duas épocas e meia, ou seja, até junho de 2027. Estava sem clube desde o verão, depois de terminar contrato com o Al Nasr (Emirados Árabes Unidos).

Medeiros, ex-Sporting e Sp. Braga, vai ser colega do defesa português Hélder Lopes, do defesa cabo-verdiano Carlos Ponck e do médio brasileiro Lucas Ventura, que já passaram pela Liga portuguesa.

Natural da Horta e formado pelo Sporting, Medereiros passou por Arouca, Moreirense e Boavista, antes de acumular 11 jogos na equipa principal dos leões. Depois, entre 2018 e 2020, passou por Génova, Legia Varsóvia e Nuremberga.

De regresso a Portugal, permaneceu em Braga até 2023, quando rumou aos Emirados Árabes Unidos. Na última época, acumulou seis golos e duas assistências em 33 jogos.

No currículo conta com uma Taça de Portugal (2020/21), uma Taça da Liga (2017/18, pelo Moreirense) e um Campeonato de Juniores (Sub-19).

Acompanhe as novidades do mercado de transferências.

Quanto ao Hapoel Beer Sheva, totaliza 44 pontos no campeonato, mais três do que o Maccabi Telavive – campeão em título. Por isso, a nova equipa de Iuri Medereiros persegue um título conquistado pela última vez em 2018.