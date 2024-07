Termina a novela com mais de um ano. Como havia avançado o Maisfutebol na noite de quarta-feira, João Palhinha é, por fim, jogador do Bayern Munique. De recordar que, no último verão, o médio português até se vestiu com as cores dos bávaros, mas o negócio caiu nos derradeiros minutos do mercado.

«É um dos dias mais felizes da minha vida. Jogo por um dos principais clubes da Europa. É um sonho tornado realidade, e estou muito orgulhoso. Estou ansioso pela atmosfera na Allianz Arena. Quero ganhar títulos e darei tudo», disse João Palhinha aos meios do clube.

Fora de Portugal desde 2022 – depois de jogar por Sporting, Sp. Braga e Moreirense – o médio acumulou 79 jogos e oito golos pelo Fulham, cimentando posição no «onze» de Marco Silva.

Para Max Eberl, diretor do Bayern Munique, Palhinha, de 29 anos, é o jogador modelo para os bávaros, «importante na construção do futuro».

«O João sempre quis vir para o Bayern, e precisamos de jogadores assim. Demonstrou, mais uma vez, os seus pontos fortes no Europeu e aporta muita experiência. Dará estabilidade no centro», analisou.

Por sua vez, Christoph Freund, diretor desportivo dos alemães, salienta a força de Palhinha nos duelos e no «secar» dos ataques adversários, assim como o perfil de liderança.

O vínculo com o Bayern Munique é válido até junho de 2028. De acordo com a imprensa inglesa, o Fulham receberá 51 milhões de euros, num negócio que poderá ascender aos 56 milhões de euros, depois de, em 2022, pagar 20 ao Sporting.

A confirmarem-se os objetivos de Palhinha na Alemanha, então este será um negócio recorde para o emblema inglês.

O negócio ficou selado no rescaldo do Europeu, prova na qual João Palhinha acumulou quatro partidas. Antes, entre Mundial de 2022 e Euro 2020, o médio realizou cinco jogos. No total, João Palhinha conta com 31 internacionalizações por Portugal.

Na procura de recuperar o domínio do futebol germânico – e almejar o trono europeu – o Bayern Munique já investiu cerca de 138 milhões de euros. Além de Palhinha, o conjunto liderado por Vicent Kompany já recebeu Michael Olise (Crystal Palace), Arijon Ibrahimovic, Armindo Sieb, Gibson Adu, Hiroki Ito (Estugarda), Maurice Krattenmacher e Eric Dier (Tottenham).

