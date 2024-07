Adrien Rabiot deixou, oficialmente, a Juventus. Terminado o contrato, o médio francês encerra o ciclo de cinco épocas na «Vecchia Signora». Depois de disputar cinco partidas no Euro 2024, Rabiot, de 29 anos, procura um novo capítulo.

Na última época, acumulou 35 partidas, cinco golos e três assistências. Melhor, nos últimos cinco anos, só em 2022/23, quando conseguiu 11 golos e cinco assistências em 48 jogos.

Pela Juventus, Rabiot conquistou a Serie A, a Taça (2) e a Supertaça.

Antes, o médio representou o PSG, num vínculo sénior que durou entre 2012 e 2019. Pelo meio, em 2013, representou o Toulouse, por empréstimo.

Internacional por França, de forma indiscutível, desde 2020, Rabiot conta com uma Liga das Nações no currículo.

«Adrien despede-se do nosso clube depois de ter ultrapassado a marca dos 200 jogos, tornando-se o quinto francês na história a fazê-lo. Para ser mais preciso, o médio disputou 212 jogos com as nossas cores (...) igualando Zinedine Zidane, atrás apenas de David Trezeguet (320 jogos) e Michel Platini (224). Obrigado, Adrien, e boa sorte para o futuro», escreveu a Juventus, em comunicado.