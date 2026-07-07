OFICIAL: Liam Rosenior regressa a França para treinar o Paris FC
Treinador inglês deixou o Chelsea em abril e assina até 2028
Treinador inglês deixou o Chelsea em abril e assina até 2028
Liam Rosenior, de 41 anos, está de regresso ao futebol francês, assumindo o comando técnico do Paris FC. O treinador inglês deixou o Estrasburgo em janeiro e aventurou-se pelo Chelsea, sendo dispensado em abril, ao fim de 23 jogos e 11 vitórias.
Outrora defesa de Fulham, Hull City e Brighton, Rosenior orientou Derby County e Hull City, rumando ao Estrasburgo em 2024 e notabilizando-se pelo sétimo lugar no campeonato, o que elevou o emblema à Liga Conferência, prova na qual atingiu as meias-finais.
Em 2025/26, no regresso à primeira divisão, o Paris FC terminou no 11.º lugar.
Liam Rosenior assinou até junho de 2028 e vai orientar o primeiro treino a 9 de julho.
𝗟𝗶𝗮𝗺 𝗥𝗼𝘀𝗲𝗻𝗶𝗼𝗿 𝗻𝗼𝗺𝗺𝗲́ 𝗲𝗻𝘁𝗿𝗮𝗶̂𝗻𝗲𝘂𝗿 𝗽𝗿𝗶𝗻𝗰𝗶𝗽𝗮𝗹— Paris FC (@ParisFC) July 7, 2026
Le Paris FC a le plaisir d'annoncer la nomination de Liam Rosenior au poste d'entraîneur principal de l'équipe masculine.
🔗 https://t.co/NROgQoTsng
Bienvenue à Paris, Liam ! 🔵 pic.twitter.com/QgfA7oam48