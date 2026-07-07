Liam Rosenior, de 41 anos, está de regresso ao futebol francês, assumindo o comando técnico do Paris FC. O treinador inglês deixou o Estrasburgo em janeiro e aventurou-se pelo Chelsea, sendo dispensado em abril, ao fim de 23 jogos e 11 vitórias.

Outrora defesa de Fulham, Hull City e Brighton, Rosenior orientou Derby County e Hull City, rumando ao Estrasburgo em 2024 e notabilizando-se pelo sétimo lugar no campeonato, o que elevou o emblema à Liga Conferência, prova na qual atingiu as meias-finais.

Em 2025/26, no regresso à primeira divisão, o Paris FC terminou no 11.º lugar.

Liam Rosenior assinou até junho de 2028 e vai orientar o primeiro treino a 9 de julho.