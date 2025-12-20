Depois de deixar o Nantes no 17.º e penúltimo lugar do campeonato francês – duas derrotas em 15 jornadas – Luís Castro assume o comando técnico do último do campeonato espanhol – o Levante, que na tarde deste sábado empatou na receção à Real Sociedad (1-1). O Levante leva 10 pontos e duas derrotas em 16 jornadas, a cinco pontos de zona segura.

O vínculo é válido até junho de 2027.

«Luís Castro é um treinador analítico, com estilo de jogo reconhecido e um firme compromisso com o futebol ofensivo. O seu trabalho passa pelo desenvolvimento de jovens talentos», lê-se no comunicado do Levante.

Num percurso de 20 anos, o treinador natural de Moreira de Cónegos, de 45 anos, despontou nos juniores de Moreirense, Vizela e Vitória de Guimarães, onde também coordenou a formação. Após uma breve passagem pela Grécia, orientou os juniores, sub-23 e «bês» do Benfica, entre 2019 e 2023.

Seguiram-se épocas pelos franceses do Dunkerque, na segunda divisão francesa e com destaque para as campanhas na Taça. Ao cabo de duas épocas rumou ao Nantes no último verão, mas terminou o ciclo a 11 de dezembro.

A estreia de Luís Castro pelo Levante vai acontecer a 4 de janeiro, aquando da visita ao Sevilha (10.º).