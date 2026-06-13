OFICIAL: Martín Anselmi é o novo treinador do Elche
Antigo treinador de FC Porto e Botafogo prepara a estreia na La Liga
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Martín Anselmi é o novo treinador do Elche, onde joga o médio Martim Neto (ex-Benfica). No regresso à La Liga, este clube garantiu a manutenção na última jornada, terminando no 15.º lugar.
Quanto ao treinador argentino de 40 anos, que orientou o FC Porto em 2024/25 (10 vitórias em 21 jogos), neste ano já passou pelo Botafogo, mas apenas com sete triunfos em 17 possíveis. Segue-se a estreia no campeonato espanhol.
«O treinador e o clube chegaram a acordo para que ele assuma o comando da equipa em 2026/27, com a possibilidade de renovar por mais um ano. (…) A chegada de Anselmi reforça o compromisso do Elche com um estilo baseado na ambição competitiva. O treinador desenvolveu equipas com personalidade e uma abordagem ofensiva reconhecida», lê-se em comunicado.
Antes de orientar o FC Porto, Martín Anselmi passou por Chile e Equador, além de orientar os mexicanos do Cruz Azul.
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¡Bienvenido, Martín Anselmi! 🇦🇷