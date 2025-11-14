Moisés Conceição, filho de Sérgio Conceição, foi anunciado no Amarante, depois de uma curta passagem pelo Cinfães, clube que atua no Campeonato de Portugal e que representava desde agosto.

Contratado no início da época, o extremo ganhou espaço no Cinfães, sendo titular nos dez jogos oficiais que cumpriu, com dois golos. Apesar da confiança, o avançado pediu para sair.

«A direção do Clube Desportivo Cinfães informa que o atleta Moisés Conceição a partir desta data e a pedido do mesmo, deixa de pertencer aos quadros do clube. Não era vontade da direção prescindir dos serviços do Moisés, mas não podíamos ficar insensíveis ao pedido do atleta», esclareceu o clube nas redes sociais.

Assim, Moisés reforça o Amarante até ao final da temporada. Regressa à Liga 3, onde representou o Anadia na última temporada, com um golo e uma assistência em 23 partidas.

O Amarante é oitavo e antepenúltimo da Série A da Liga 3, com 12 pontos, a um dos lugares que permitem aceder à fase de apuramento de campeão.