Thomas Müller é oficialmente reforço dos canadianos do Vancouver Whitecaps, depois de encerrar o capítulo de 23 anos no Bayern Munique. O avançado alemão, de 35 anos, reforça o ataque do vice-líder do Grupo Oeste da MLS, a um ponto do San Diego.

Em simultâneo, esta equipa defende o tricampeonato do Canadá, disputando as meias-finais da prova.

Formado pelo Bayern Munique e internacional pela Alemanha, Thomas Müller ostenta um currículo invejável: Bundesliga (13), Taça da Alemanha (seis), Supertaça alemã (oito), Mundial de Clubes (dois), Champions (duas), Supertaça Europeia (duas) e Mundial (2014).

Acompanhe as novidades do mercado de transferências.