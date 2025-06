Terminado o ciclo pelo Galatasaray, Fernando Muslera rumou à Argentina – onde nasceu – para representar o Estudiantes de La Plata. O vínculo é válido até dezembro de 2026.

Esta vai ser a estreia do guardião, de 39 anos, neste país, uma vez que realizou formação no Montevideo Wanderers, do Uruguai.

Numa carreira marcada pelas épocas na Lazio, mas sobretudo pelo elo ao Galatasaray – onde jogou entre 2011 e 2025 – Muslera representou o Uruguai nos Mundiais de 2010, 2014, 2018 e 2022, assim como na Copa América de 2011, 2015, 2016, 2019 e 2021.

O Estudiantes competem na Libertadores, prova na qual, em agosto, vão disputar os “oitavos”, ante o Cerro Porteño, do Paraguai.