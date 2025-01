O Lyon apresentou, na manhã desta sexta-feira, o 34.º treinador da sua história. O português Paulo Fonseca, de 51 anos, assume o segundo desafio nesta temporada, depois de deixar o comando técnico do Milan nos últimos dias de 2024.

Nessa fase – a segunda em Itália, depois de orientar a Roma entre 2019 e 2021 – conseguiu 12 vitórias em 24 partidas.

Como avançado pelo Maisfutebol, o vínculo de Paulo Fonseca com o novo clube é válido até 2027.

Enquanto treinador, saltou para a ribalta no Desp. Aves e Paços de Ferreira. Por isso, em 2013, assinou pelo FC Porto. Todavia, um ano mais tarde, voltaria aos «Castores».

Em 2015/16 orientou o Sp. Braga, seguindo-se o ciclo de três anos ao leme dos ucranianos do Shakhtar Donetsk.

Além de Roma e Milan, Paulo Fonseca também comandou o Lille, entre 2022 e 2024.

No currículo conta com Liga, Taça e Supertaça da Ucrânia, além da Supertaça portuguesa e a Taça de Portugal (2016).

A equipa técnica de Paulo Fonseca conta com Paulo Ferreira, António Ferreira, Paulo Mourão e Nelson Duarte, além de Jorge Maciel e Damien Della, já nos quadros do Lyon.

O treinador português assume o comando do 6.º classificado da Ligue 1, que está a 17 pontos do topo, mas a três dos lugares Champions. Como reiterado pelo emblema francês, essa é a prioridade da temporada.

A estreia de Paulo Fonseca ao leme do Lyon está agendada para a noite deste domingo (19h45), na 20.ª ronda da Liga, no reduto do Marselha, num dos maiores duelos do futebol francês.

[artigo atualizado]