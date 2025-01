O Santa Clara anunciou, nesta sexta-feira, a rescisão com o guarda-redes Andrés Mehring, de 30 anos.

Contratado no último verão ao Central Córdoba, o argentino não somou qualquer minuto oficial. O guardião integrou a ficha de jogo por uma ocasião, na 9.ª jornada da Liga, frente ao Gil Vicente.

Com a reabertura do mercado, o jogador formado no Colón decidiu interromper o vínculo válido até junho de 2026.

Em comunicado, o Santa Clara agradeceu a Mehring: «Desejamos as maiores felicidades pessoais e profissionais.»