O Al Nassr anunciou a contratação de Simão Coutinho, que vai assumir o cargo de diretor desportivo do clube saudita.

O português deixa a ProEleven, um das maiores agências de representação de jogadores, para trabalhar num clube, o que já não fazia desde que foi jogador no Sporting, no Gil Vicente, no Boavista e no Vianense, entre outros.

Simão Coutinho vai trabalhar com Jorge Jesus, Cristiano Ronaldo, João Félix, Otávio e com o CEO José Semedo, aumentando o contingente de portugueses no clube de Riade.

Tal como José Semedo, também Simão Coutinho é uma pessoa próxima de Cristiano Ronaldo. Os dois conhecem-se desde as camadas jovens do Sporting e reaproximaram-se por influência de Diogo Dalot, que é representado pela ProEleven.