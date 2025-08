No rescaldo ao particular com o Lyon – vitória em casa por 2-1, na tarde de sábado – o diretor desportivo do Bayern Munique confirmou a saída de João Palhinha, garantindo que é uma questão de tempo até ser oficializado o negócio.

«Se tudo correr bem, não vai se prolongar por muito tempo», disse Christoph Freund. A imprensa internacional aponta o internacional português ao Tottenham. O lisboeta, de 30 anos, já em junho havia argumentado que precisava de «mais oportunidades».

Contratado há um ano ao Fulham, num negócio a rondar os 51 milhões de euros, o médio apenas disputou 25 jogos. Antes, pelo Fulham de Marco Silva, entre 2022 e 2024, acumulou oito golos e sete assistências em 79 jogos, tornando-se titular indiscutível.

Formado entre Sacavenense e Sporting, passou por Moreirense, Belenenses e Sp. Braga até se afirmar pelos leões entre 2020 e 2022.