Se é oficial, está aqui. Tudo sobre as transferências nos 18 clubes da Liga de 2025/26. No Maisfutebol não há espaço para rumores, palpites ou sugestões, apenas registamos as transferências oficiais, confirmadas pelos clubes.

Ficam também de fora jogadores que já estavam vinculados aos clubes e que regressam de empréstimo.

SPORTING

Entradas: Giorgi Kochorashvili (Levante) e Alisson Santos (Vitória).

Saídas: Diogo Pinto (E. Amadora).

BENFICA

Saídas: Renato Sanches (regressa ao PSG) e Amdouni (regressa ao Burnley).

FC PORTO

Entradas: Gabri Veiga (Al Ahli).

Saídas: Tiago Djaló (regressa à Juventus), Marcano (fim de contrato) e Fábio Vieira (regressa ao Arsenal).

SP. BRAGA

Entradas: A. Bellaarouch (Estrasburgo), Leonardo Lelo (Casa Pia) e Mario Dorgeles (Nordsjaelland).

SANTA CLARA

Entradas: Thauan Lara (Alverca), Douglas Borel (Bahia), Henrique Pereira (Casa Pia, emprestado pelo Benfica), Brenner Lucas (Alverca) e Anthony Carter (Alverca).

Saídas: Ricardinho (Juárez).

V. GUIMARÃES

Entradas: Juan Castillo (Fortaleza), Miguel Nóbrega (Piast Gliwice, emprestado pelo Rio Ave), Paulo Vítor (empréstimo, Akron Togliatti), Thiago Balieiro (Leixões), Orest Lebedenko (Vizela), Matija Mitrovic (Pancevo), Oumar Camara (PSG) e Fabio Blanco (Marítimo).

Saídas: Filipe Relvas (AEK) e Chuchu Ramírez (Nacional).

FAMALICÃO

Entradas: Gustavo Garcia (Nacional, emprestado pelo Palmeiras).

Saídas: Samuel Lobato (Portimonense).

ESTORIL

Entradas: Pizzi (APOEL) e Khayon Edwards (Arsenal).

Saídas: Pedro Álvaro (Aris) e Wagner Pina (Trabzonspor).

CASA PIA

Entradas: Yassin Oukili (Waawijk).

Saídas: Leonardo Lelo (Sp. Braga), Henrique Pereira (Santa Clara) e Tiago Dias (Lus. Lourosa).

MOREIRENSE

Entradas: Álvaro Martínez (Cultural Leonesa), Rodrigo Alonso (Villarreal), Francisco Domingues (Benfica) e Kiko Bondoso (Rio Ave, emprestado pelo Maccabi Tel Aviv).

Saídas: Sidnei Tavares (Blackburn Rovers).

RIO AVE

Saídas: Miguel Nóbrega (V. Guimarães), Martim Neto (regressa ao Benfica), Tiknaz (regressa ao Besiktas) e Kiko Bondoso (Moreirense).

AROUCA

Entradas: Naïs Djouahra (Rijeka).

Saídas: Chico Lamba (St. Étienne), Henrique Araújo (regressa ao Benfica), Güven Yalcin (regressa ao Génova) e Jason (Al Fayha).

GIL VICENTE

Entradas: Ghislain Konan (Burgos), Antonio Espigares (Villarreal) e Luís Esteves (Nacional).

Saídas: Sandro Cruz (Slovan Bratislava), Kazu (Otelul), Rúben Fernandes (Farense), Fujimoto (Birmingham) e Jorge Aguirre (Panetolikos, empréstimo).

NACIONAL

Entradas: Kevyn Vinícius (Fluminense), Alan Nuñez (Cerro Porteño, empréstimo), Deivison (Hope Internacional), Douglas Nathan (São Caetano), Martim Watts (Estoril), Lenny Vallier (Guingamp), Mootaz Nourani (Adana Demirspor), Pablo Ruan (Londrina) e Chuchu Ramírez (V. Guimarães).

Saídas: Gustavo Garcia (Famalicão), Luís Esteves (Gil Vicente), Daniel Penha (Yingbo), Djibril Soumaré (regressa ao Sp. Braga), Bruno Costa (Gyeongnam), Arvin Appiah (regressa ao Almería) e Isaac Tomich (regressa ao Atlético Mineiro).

E. AMADORA

Entradas: Diogo Pinto (Sporting), Renan Ribeiro (Hartford Athletic), David Grilo (Belenenses), Ni Rodrigues (Académica, emprestado pelo V. Guimarães), Sidny Cabral (Viktoria Köln), Atanas Chernev (Botev Plovdiv), Jorge Meireles (FC Porto), João Resende (U. Leiria), Alan Godoy (Barcelona, empréstimo) e Jefferson Encada (Pharco).

Saídas: Marko Gudzulic (Desp. Chaves), Francisco Meixedo (Feirense, empréstimo), Diogo Travassos (regressa ao Sporting) e Manuel Keliano (Akhmat Grozny).

AVS

Entradas: Rafael Barbosa (Radomiak Radom) e Guilherme Neiva (Oliveira do Hospital).

Saídas: Jorge Teixeira (Belenenses), Ignácio Rodríguez (regressa ao Liverpool Montevideo), Rafael Rodrigues (regressa ao Benfica), Lucas Piazón (fim de contrato) e Vasco Lopes (Radomiak Radom).

TONDELA

Entradas: Afonso Rodrigues (Paços de Ferreira, emprestado pelo Famalicão).

Saídas: Ricardo Alves (Desp. Chaves), Costinha (Torreense), Roberto (Desp. Chaves) e António Xavier (Bnei Yehuda).

ALVERCA

Entradas: André Paulo (Oliveira do Hospital), Steven Baseya (Villefranche, emprestado pelo Estrasburgo), Isaac James (Lorient), Gian Cabezas (Dep. Cali), Junior Mendes (Guingamp), Cédric Nuozzi (Genk), Felipe Lima (Flamengo) e Tiago Leite (Fafe).