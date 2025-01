Aos 33 anos, James Rodríguez está de regresso ao futebol sul-americano, preparando a estreia no México. Na noite desta segunda-feira, o Club León anunciou a contratação do avançado colombiano.

Depois de sete jogos pelo Rayo Vallecano – e uma assistência – o ex-FC Porto não foi capaz de dar seguimento à boa prestação na Copa América, na qual acumulou seis assistências e um golo. De recordar que James capitaneou os «Cafeteros», numa campanha que terminou na final, perante a Argentina.

Formado nos colombianos do Envigado – clube pelo qual se estreou como sénior – o médio despontou nos argentinos do Banfield e no FC Porto, de 2010 a 2013.

Seguiram-se passagens por Mónaco, Real Madrid, Bayern Munique, Everton, Al-Rayyan, Olympiakos e São Paulo. Depois de o fim de ciclo pelo «Tricolor» ter contornos amargos, o mesmo se sucedeu em Madrid, pelo Rayo Vallecano.

Em todo o caso, o currículo do internacional colombiano é invejável, à boleia de 23 títulos. Destaque para Liga dos Campeões (2), Liga Europa – pelo FC Porto – Supertaça Europeia (2), Mundial de Clubes (2), La Liga (2), Bundesliga (2) e Liga portuguesa (3).

Na apresentação pelo Club León, o emblema mexicano apostou no filme «Gladiador», com menção a Máximus Décimus Meridius.

Depois de terminar o torneio de abertura do campeonato no 11.º lugar, o Club León inicia o torneio de encerramento na madrugada de 19 de janeiro.

E apesar desta transferência, James Rodríguez vai continuar na ribalta, uma vez que o Club León está na fase de grupos do renovado Mundial de Clubes. O emblema mexicano integra o Grupo D, com Flamengo, Chelsea e Espérance de Tunis.