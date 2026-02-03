O Fenerbahçe explicou esta terça-feira os motivos que levaram ao falhanço das transferências de N’Golo Kanté, do Al Ittihad (treinado por Sérgio Conceição) para Istambul, e de Youssef En-Nesyri, no sentido inverso, num processo que acabou por não se concretizar.

Em comunicado oficial, o clube turco assegura que todo o processo foi conduzido «com o máximo cuidado» e em total alinhamento com as indicações da equipa técnica.

Segundo o Fenerbahçe, existiam acordos com ambos os jogadores, os exames médicos foram realizados, as autorizações necessárias obtidas e todas as obrigações do clube cumpridas dentro dos prazos estabelecidos, incluindo o carregamento da documentação no sistema de transferências da FIFA (TMS - Transfer Matching System).

No entanto, os responsáveis de Istambul apontam o dedo ao Al Ittihad, acusando o clube saudita de ter introduzido informação incorreta no TMS, o que inviabilizou a conclusão dos processos dentro do período regulamentar.

Face à situação, o Fenerbahçe diz ter solicitado uma extensão de prazo e mantido contatos com a FIFA, mas garante que, mesmo assim, o dossiê não foi desbloqueado pelo emblema saudita, «sem qualquer justificação».

«Como resultado destes desenvolvimentos, infelizmente, o processo de transferência não pôde ser concluído», lê-se na nota.