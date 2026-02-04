Está cada vez mais perto a oficialização de N'Golo Kanté como jogador do Fenerbahçe.

Na manhã desta quarta-feira, o clube turco anunciou que o médio gaulês é esperado no aeroporto internacional de Sabiha Gökçen, em Istambul, pelas 18h30 (hora de Lisboa).

De recordar que a transferência de Kanté do Al Ittihad para o Fenerbahçe, bem como a de En-Nesyri em sentido inverso, esteve envolvida em alguma polémica devido a algumas questões burocráticas.

No entanto, tudo se resolveu no final do dia desta terça-feira, com as duas transferências a serem concretizadas.

TUDO AQUI: siga o mercado de transferências ao minuto.