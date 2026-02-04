Mercado de Transferências
Há 1h e 34min
Turquia: Fenerbahçe oficializa a chegada de Kanté a Istambul
Clube da capital turca conseguiu concretizar o negócio com o médio francês
Está cada vez mais perto a oficialização de N'Golo Kanté como jogador do Fenerbahçe.
Na manhã desta quarta-feira, o clube turco anunciou que o médio gaulês é esperado no aeroporto internacional de Sabiha Gökçen, em Istambul, pelas 18h30 (hora de Lisboa).
De recordar que a transferência de Kanté do Al Ittihad para o Fenerbahçe, bem como a de En-Nesyri em sentido inverso, esteve envolvida em alguma polémica devido a algumas questões burocráticas.
No entanto, tudo se resolveu no final do dia desta terça-feira, com as duas transferências a serem concretizadas.
