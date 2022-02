Uff, chegou ao fim. Fechou o mercado de transferências em Portugal, embora continue aberto em outros países. Decorou todas as caras novas na Liga?



Perdeu-se entre rumores, fortes hipóteses e negócios concretizados? Não se preocupe, está tudo aqui.



O Maisfutebol apresenta-lhe todos os reforços confirmados deste mercado de inverno na Liga, de Slimani e Marcus Edwards no Sporting a Galeno ou Rúben Semedo no FC Porto, de Kevin Mirallas no Moreirense a Alan Ruiz no Arouca, entre tantos outros.



CONFIRA OS REFORÇOS NA GALERIA ASSOCIADA A ESTE ARTIGO.