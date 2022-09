O futebolista suíço Manuel Akanji é reforço do Manchester City. O defesa de 27 anos, internacional pelos helvéticos, chega do Borussia Dortmund, tendo assinado contrato por cinco épocas, até 2027.

«O Manchester City fechou a contratação de Manuel Akanji do Borussia Dortmund. O defesa de 27 anos chega com um contrato de cinco anos, que o mantém no clube até ao verão de 2027», refere o City, em comunicado, num acordo também já oficializado pelo emblema alemão.

De acordo com a imprensa inglesa - os clubes não detalharam verbas - o negócio faz-se por cerca de 18 milhões de euros e leva Akanji a um novo campeonato na sua carreira. O central tinha contrato com o Borussia até final de 2022/23.

Desta forma, Akanji segue os mesmos passos do avançado norueguês Erling Haaland, que neste verão também deixou Dortmund rumo a Manchester, para o plantel comandado por Pep Guardiola.

Akani, que chegou ao Borussia em janeiro de 2018, oriundo do Basileia, fez 153 jogos e quatro golos pelos germânicos, tendo conquistado uma Supertaça e uma Taça da Alemanha. Já esteve no Mundial 2018 e no Euro 2020 pela Suíça, o país no qual começou, ao completar a formação no Winterthur, o primeiro clube que teve como sénior, em 2013/14.