O futebolista turco Serdar Saatçi é reforço do Sporting de Braga, confirmou esta quinta-feira o clube minhoto.

O negócio é feito por 1,5 milhões de euros, valor ao qual acresce um milhão, mediante objetivos, de acordo com o Sporting de Braga. O Besiktas também já oficializou a transferência.

«O internacional sub-21 turco, Serdar Saatçi, é a nova contratação do SC Braga. O defesa central, de 19 anos, chega proveniente do Besiktas, num negócio cifrado em 1,5 milhões de euros, aos quais acresce um milhão de euros mediante objetivos. O Besiktas mantém 20 por cento sobre uma mais-valia futura», refere o Sp. Braga, em comunicado.

Tal como o Maisfutebol noticiou na quarta-feira, o Sp. Braga garantiu um dos centrais mais promissores do futebol turco, que chegou a estar associado ao Fenerbahçe, comandado por Jorge Jesus.

Nascido em 2003, Saatçi estreou-se na equipa principal do Besiktas em setembro do ano passado, ainda com 18 anos, tendo participado em 14 jogos oficiais pelo emblema de Istambul.

