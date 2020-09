[artigo atualizado]



O avançado Darwin Nuñez, contratado ao Almeria, já está em Lisboa para reforçar o Benfica. O uruguaio chegou de Espanha ao lado de Rui Costa e deixou as primeiras impressões aos jornalistas que o esperavam.



«Estou muito contente por estar aqui. Amanhã serei apresentado», afirmou Darwin. Rui Costa foi confrontado com o valor pago pelos préstimos do atleta. «25 milhões? Vocês é que já estão a colocar a pressão sobre o jogador. De certeza que terá muito êxito no Benfica.»



Darwin já tinha falado da parte da manhã, ainda no sul de Espanha. Na ocasião, referiu ter acordo para assinar com o Benfica por cinco temporadas.



O avançado de 21 anos jogou sempre no Peñarol, até assinar em 2019 pelo Almeria. Pelo clube da segunda divisão espanhola fez 32 jogos e 16 golos. Agora, ruma a Lisboa e é o reforço que Jorge Jesus esperava para o ataque, depois de falhado o ataque a Edinson Cavani.