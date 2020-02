O Trofense anunciou nesta segunda-feira a contratação de André Leão, experiente médio que estava livre depois de ter rescindido contrato com o Paços de Ferreira em janeiro.



André Leão, de 34 anos, começou a época no Paços de Ferreira, chegou a fazer um jogo para a Taça da Liga em agosto de 2019, mas deixou de ser opções desde essa altura.



O médio defensivo vai representar o atual 14.º classificado da Série B do Campeonato de Portugal.