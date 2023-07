O Al Ittihad oficializou a contratação de Jota, ao Celtic.

O jogador português assina um contrato de três anos, e junta-se assim à equipa saudita, treinada por Nuno Espírito Santo.

O Al Ittihad anunciou a contratação com um vídeo animado em que Nuno Espírito Santo começa por jogos do Celtic, e depois em busca do «joker» para o baralho de cartas que está a formar na Arábia Saudita, e que já tem N'Golo Kanté e Karim Benzema.

Jota fez duas épocas no Celtic: a primeira por empréstimo do Benfica, que depois vendeu o jogador por 7,5 milhões de euros, ficando com 30 por cento do passe.

O avançado português somou 83 jogos, 28 golos e 26 assistências pelo emblema escocês.