Lucas Veríssimo vai ser jogador do Benfica e falta apenas a assinatura do clube encarnado para consumar os termos do negócio.

Segundo apurou o Maisfutebol, o Santos aceitou as condições para a venda do defesa-central por 6,5 milhões de euros, num pagamento que será efetuado em três parcelas.

