[artigo atualizado]



O Benfica informou a CMVM sobre o negócio da contratação de Darwin Nuñez. As águias confirmam que a transferência foi feita por 24 milhões de euros, mas acrescentam um dado relevante: o Almería, ex-clube do uruguaio, fica com direito a receber 20 por cento do valor de uma mais-valia obtida numa futura transferência do atleta.



O contrato de Darwin é válido por cinco épocas desportivas e a cláusula de rescisão iguala a de Everton Cebolinha: 150 milhões de euros. Darwin será apresentado oficialmente ainda esta sexta-feira, pelas 19h30.



A apresentação estava inicialmente agendada para quinta-feira, mas contratempos de última hora obrigaram o Benfica e o Almería a adiar para o dia seguinte o acordo definitivo.

«A Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD informa, nos termos e para o efeito do disposto no artigo 248.º-A do Código dos Valores Mobiliários, que adquiriu a totalidade dos direitos do jogador Darwin Gabriel Nuñez Ribeiro pelo montante de € 24.000.000 (vinte e quatro milhões de euros) ao UD Almería.

Mais se informa que o UD Almería terá ainda direito a receber 20% do valor de uma mais-valia obtida numa futura transferência do referido jogador.

Por último, foi celebrado um contrato de trabalho desportivo com o referido jogador por 5 (cinco) épocas desportivas, ou seja, até 30 de junho de 2025, o qual inclui uma cláusula de rescisão no valor de € 150.000.000 (cento e cinquenta milhões de euros).».