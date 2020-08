[artigo atualizado]



Natxo González não vai continuar no Tondela. A decisão foi anunciada pelos beirões esta quarta-feira. O treinador espanhol chegou no verão passado e deixou o clube no 14º lugar da I Liga, com 36 pontos. A manutenção foi assegurada apenas na última jornada.



O Tondela é, assim, o único clube da Liga ainda sem treinador definido para a temporada 2020/21. Natxo ajudou o Tondela a fazer a melhor primeira volta dde sempre o clube na I Liga, mas a fase pós-retoma não trouxe bons resultados e o emblema esteve em risco de cair na II Liga até perto do fim.



Leia o comunicado do Tondela:



«A CD Tondela - Futebol SAD vem por este meio informar que chegou a acordo com o treinador Natxo González para a cessação do contrato que ligava ambas as partes.

Natxo González fica para a história do nosso clube ao ter alcançado a melhor primeira volta de sempre dos auriverdes na 1ª Liga e alcançando também mais uma manutenção no principal escalão do futebol nacional num contexto diferente de todas as anteriores devido à pandemia da Covid-19.

A Natxo González desejamos as maiores felicidades pessoais e profissionais.

Mais informamos que o novo treinador do CD Tondela será anunciado brevemente.»