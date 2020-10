Bruma é oficialmente reforço do Olympiakos, anunciou esta segunda-feira o emblema grego.

Tal como o nosso jornal adiantou, internacional português chega à equipa orientada por Pedro Martins por empréstimo de um ano do PSV, com opção de compra. Isso mesmo confirmou também o clube de Eindhoven, sem revelar no entanto o valor em causa.

Depois de uma época em que fez 31 jogos e cinco golos na Holanda, o extremo formado no Sporting muda-se para Grécia, onde vai ser companheiro de José Sá, Rúben Semedo, Tiago Silva e Pêpê Rodrigues. Vai ainda ser adversário do FC Porto na Liga dos Campeões.