O Getafe oficializou a contratação de Abdoulay Diaby.



O internacional maliano chega por empréstimo do Sporting, sendo que o clube espanhol fica com opção de compra no final da temporada.



O extremo de 29 anos, lembre-se, chegou a Alvalade em 2018/19, na qual marcou 7 golos em 44 partidas. Porém, Diaby perdeu espaço e foi cedido ao Besiktas no último ano.