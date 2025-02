Rúben Vinagre é oficialmente jogador do Legia de Varsóvia até 2028. O lateral estava emprestado pelo Sporting aos polacos, mas deixa os leões em definitivo.

«Legia Varsóvia usou a opção de transferência definitiva de Rúben Vinagre do Sporting», pode ler-se no comunicado oficial do Legia.

Emprestado aos polacos desde o verão, Vinagre fez um total de 28 jogos e apontou nove assistências na primeira metade da época, o que levou o Legia a acionar a opção de compra e adquirir o lateral português, de 25 anos.

Vinagre chegou ao Sporting em 2021/22, por empréstimo do Famalicão, e fez um total de 18 jogos. No final da temporada foi comprado por 10 milhões de euros, mas não conseguiu agarrar o lugar e acabou por experenciar vários empréstimos.

Em 2022/23 fez quatro jogos pelo Everton e em 2023/24 representou o Hull City na primeira metade da época e o Hellas Verona na segunda. Ao longo da carreira representou também o Olympiakos e o Wolverhampton.