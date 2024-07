O Nacional de Montevideo confirmou, ao início da tarde deste sábado, o regresso de Sebastián Coates ao clube.

O central internacional uruguaio está de volta à casa na qual fez formação e onde subiu a sénior, depois de oito épocas e meia no Sporting.

Foi em 2009 que Sebastián Coates chegou a sénior no Nacional, clube do qual saiu para o Liverpool, de Inglaterra, em 2011/12. Ainda voltaria a casa para jogar nos uruguaios em 2014, antes do retorno a Inglaterra, mas para jogar no Sunderland, clube do qual saiu para o Sporting a meio da época 2015/16.

Coates jogou oito épocas e meia pelo Sporting, com quem tinha contrato até 2025. Conquistou dois campeonatos, uma Supertaça, uma Taça de Portugal e quatro edições da Taça da Liga.

O internacional uruguaio de 33 anos fez 369 jogos oficiais pelo Sporting, sendo o estrangeiro com mais jogos na história do futebol do clube. Marcou 37 golos.

Coates, como já noticiou o Maisfutebol este sábado, vai despedir-se dos adeptos do Sporting no Troféu Cinco Violinos, a 27 de julho, frente ao Athletic Bilbao.

