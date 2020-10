[artigo atualizado]

Zenit e Sporting oficializaram a transferência de Wendel, nesta terça-feira.

Em nota divulgada no site oficial, o emblema russo anunciou o acordo com os leões e confirmou um contrato válido por cinco épocas com o jogador.

Em comunicado enviado à CMVM, o Sporting confirma o acordo por 20,3 milhões de euros, mais quatro milhões dependentes de objetivos.

O emblema leonino informa ainda que os encargos com a intermediação do negócio ascendem a 1,78 milhões de euros.

Tal como o Maisfutebol já tinha noticiado, Wendel assinou esta segunda-feira à noite e espera apenas pelo visto para viajar para São Petersburgo.