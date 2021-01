O Sp. Braga assegurou nesta sexta-feira a contratação de Lucas Piazón, até agora jogador do Rio Ave. O médio ofensivo brasileiro já aceitou as condições propostas pelos Guerreiros do Minho e conseguiu antecipar o final do contrato com os vilacondenses, onde jogava por empréstimo do Chelsea.



Piazón teve um papel muito importante nos bons resultados do Rio Ave durante a última temporada e meia. Fez 35 jogos e seis golos pelos vilacondenses, mas nas últimas semanas desapareceu das opções de Mário Silva - antes de o treinador sair - e depois testou positivo à covid19.



Importa lembrar que Carlos Carvalhal conhece bem Lucas Piazón, com quem se cruzou no Championship entre 2015 e 2018. Carvalhal pelo Sheffield Wednesday e Piazón pelo Reading e Fulham, sempre cedido pelo Chelsea.



No passado mês de outubro, Lucas Piazón abriu o coração ao Maisfutebol, em grande entrevista, e assumiu sentir-se «só mais um negócio» para o Chelsea. A ligação durou mais de dez anos e acaba agora, com a entrada do atleta nos quadros do Sp. Braga. O vínculo será de longa duração.