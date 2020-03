Pedrinho chegou esta manhã a Lisboa para ser reforço do Benfica e confessou ser um «sonho de criança poder estar numa grande equipa da Europa».

O extremo brasileiro de 21 anos falou à chegada ao aeroporto e afirmou estar «grato pela oportunidade de jogar num clube grandioso».

«Estou muito feliz e grato, agradecer a Deus por tudo e ao Benfica pela oportunidade. O Benfica é um clube com uma história grandiosa, que teve sempre grandes jogadores. Venho para poder desfrutar do meu futebol e mostrar o meu talento», disse Pedrinho, dizendo que ainda não sabe se fica em definitivo ou se regressa ao Corinthians: «Vou ter uma reunião com o presidente [Luís Filipe Vieira] para ver o que será melhor para mim e para o clube.»

O internacional olímpico brasileiro diz que o sportinguista Wendel lhe deu ótimas informações sobre Portugal e definiu-se como um jogador «rápido, inteligente, com ótima visão de jogo» e considerou Bruno Lage «um treinador inteligente, que dá bastantes oportunidades e gosta de ter jogadores de alto nível para poder competir».

Sobre o clube, Pedrinho salientou que o Benfica «venceu duas Champions, tem muitos adeptos e uma grande equipa»: «Estou muito feliz, é um sonho de criança estar numa grande equipa da Europa. Vou dar o meu melhor.»

O extremo assinará por cinco épocas e juntamente com os seus representantes reúne-se na segunda-feira com os dirigentes do Benfica.